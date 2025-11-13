«Филадельфия» проиграла «Эдмонтону», Мичков забил гол

13 ноября, 06:21
«Филадельфия» на своем льду проиграла «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.
В основное время у «Флайерз» отличился российский нападающий Матвей Мичков, а у «Ойлерз» — Эван Бушер. Победная шайба на счету Джека Рословика.
За 20 секунд до финальной сирены форвард «Флайерз» Трэвис Конечны вывел свою команду вперед, но гол был отменен после просмотра повтора.
«Филадельфия» набрала 19 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 6-й строчке в Западной конференции — 20 очков в 18 играх.
Maks
Вот именно, при том его почему-то долго никто не подписывал, хотя у него сейчас низкий контракт.
13.11.2025
ГлавПатриот
Рословик новый решала в ОТ. Второй подряд.
13.11.2025
Алексей Х
Эван Бушер === Всегда ваш, Е. Козинов!
13.11.2025
True Timati
Толку-то? Игры как не было, так и нет. Днище канадское
13.11.2025