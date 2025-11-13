«Филадельфия» проиграла «Эдмонтону», Мичков забил гол

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.

В основное время у «Флайерз» отличился российский нападающий Матвей Мичков, а у «Ойлерз» — Эван Бушер. Победная шайба на счету Джека Рословика.

За 20 секунд до финальной сирены форвард «Флайерз» Трэвис Конечны вывел свою команду вперед, но гол был отменен после просмотра повтора.

«Филадельфия» набрала 19 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 6-й строчке в Западной конференции — 20 очков в 18 играх.