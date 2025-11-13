Видео
13 ноября, 06:21

«Филадельфия» проиграла «Эдмонтону», Мичков забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.

В основное время у «Флайерз» отличился российский нападающий Матвей Мичков, а у «Ойлерз» — Эван Бушер. Победная шайба на счету Джека Рословика.

За 20 секунд до финальной сирены форвард «Флайерз» Трэвис Конечны вывел свою команду вперед, но гол был отменен после просмотра повтора.

«Филадельфия» набрала 19 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 6-й строчке в Западной конференции — 20 очков в 18 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
13 ноября, 03:30. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Эдмонтон
5

  • Maks

    Вот именно, при том его почему-то долго никто не подписывал, хотя у него сейчас низкий контракт.

    13.11.2025

  • ГлавПатриот

    Рословик новый решала в ОТ. Второй подряд.

    13.11.2025

  • Алексей Х

    Эван Бушер === Всегда ваш, Е. Козинов!

    13.11.2025

  • True Timati

    Толку-то? Игры как не было, так и нет. Днище канадское

    13.11.2025

    Матвей Мичков
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Филадельфия Флайерз
    ХК Эдмонтон Ойлерз
