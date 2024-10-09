«Филадельфия»: расписание матчей в регулярном чемпионате

«Филадельфия» начинает свой 57-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Команда выступает в НХЛ с 1967 года и дважды выигрывала Кубок Стэнли.

«Флайерз» проведут стартовую игру сезона-2024/25 в субботу, 12 октября. «Летчики» сыграют на выезде с «Ванкувером» на льду «Роджерс Арены» (начало — в 5.00 по московскому времени).

На домашней арене «Филадельфия» впервые сыграет после четырех матчей на выезде. Команда Джона Тортореллы в воскресенье, 20 октября, снова встретится с «Ванкувером», но уже на своей арене «Уэллс Фарго Центра» (начало — в 2.00).

На конец 2024 года по московскому времени у «Флайерз» назначены две игры на выезде: с «Питтсбургом (29 декабря) и «Лос-Анджелесом» (30 декабря). В начале 2025 года «летчиков» ждет гостевой матч с «Сан-Хосе» (1 января).

Заключительную игру регулярки «Филадельфия» проведет с «Баффало» в «Кибэнк-центре» 18 апреля (начало — в 2.00 мск).

За «Флайерз» выступают двое российских хоккеистов: вратарь Иван Федотов и форвард Матвей Мичков.

Приводим расписание стартовых матчей «Флайерз» в сезоне НХЛ (время начала — московское).

«Филадельфия»: календарь матчей в октябре 2024 года

12 октября. 5.00. «Ванкувер» — «Филадельфия»

13 октября. 5.00. «Калгари» — «Филадельфия»

16 октября. 5.00. «Эдмонтон» — «Филадельфия»

18 октября. 5.00. «Сиэтл» — «Филадельфия»

20 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Ванкувер»

23 октября. 1.00. «Филадельфия» — «Вашингтон»

24 октября. 2.30. «Вашингтон» — «Филадельфия»

26 октября. 20.00. «Филадельфия» — «Миннесота»

28 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Монреаль»

30 октября. 2.00. «Бостон» — «Филадельфия»

Календарь матчей «Филадельфии» в сезоне 2024/25 в актуальном виде и результаты игр доступны на странице команды на сайте «СЭ».