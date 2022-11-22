Три очка Коулмана принесли «Калгари» победу над «Филадельфией»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2.

В составе «Флэймз» 3 (1+2) очка набрал Блэйк Коулман, еще по голу забили Джонатан Юбердо, Диллон Дюбе, Расмус Андерссон и Тревор Льюис. У «Флайерз» отличились Таннер Лашински и Джоэль Фараби.

После этого матча «Калгари» с 20 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 18 очками — на 12-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Калгари» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Юбердо — 3 (Коулмэн), 4:43 — 0:1. Дюбе — 2 (Коулмэн, Уигар), 13:51 — 0:2. Лачински — 1 (Хэйс, Кэйтс), 14:33 — 1:2. Андерссон — 2 (Хэнифин, Манджапане), 23:29 — 1:3. Фараби — 4, 48:03 — 2:3. Коулмэн — 3 (п.в.), 58:09 — 2:4. Льюис — 4 (п.в., Танев, Лучич), 59:23 — 2:5.

Вратари: Харт (57:28 — 58:09, 58:15 — 59:23) — Маркстрем.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 25 (9+6+10) — 30 (9+6+15).

Наши: Проворов (25.25/2/-2) — Задоров (19.59/1/+1).

22 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17 896 зрителей.