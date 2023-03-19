«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию», у Проворова «-2»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Филадельфию» со счетом 5:4.

У «Харрикейнз» хет-трик оформил Себастьян Ахо, еще по одному голу забили Брейди Скжей и Мартин Нечас. В составе «Флайерз» отличились Тайсон Ферстер, Ноа Кейтс, Джоэль Фараби и Брендан Лемье, защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Каролина» с 98 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 62 очками — на 14-й строчке.