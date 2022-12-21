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Сегодня, 05:47

Гол Марченко и 34 отраженных броска Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Филадельфией»

Иван Торопцев
Корреспондент
Хоккеисты «Филадельфии» Трэвис Конекны (слева) и Картер Харт.
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» проиграл «Филадельфии» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

У гостей забросили Кирилл Марченко, Кент Джонсон и Эндрю Пик. У хозяев по две шайбы на счету Трэвиса Конекны и Оуэна Типпетта, один гол у Моргана Фроста.

Российский вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил 34 броска по своим воротам из 38. «Флайерз» забросили последнюю шайбу в пустые ворота.

«Филадельфия» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции с 29 очками в 33 матчах. «Коламбус» потерпел пятое поражение подряд и идет на последней, 16-й строчке Востока с 22 очками в 32 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Коламбус» — 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Голы: Конекны — 13 (мен., Лотон), 13:48 — 1:0. Марченко — 3 (Кристиансен, Робинсон), 25:58 — 1:1. Джонсон — 8 (Годро, Лайне), 28:41 — 1:2. Фрост — 6 (Йорк, ван Римсдайк), 30:04 — 2:2. Типпетт — 9 (Фараби, Йорк), 34:18 — 3:2. Конекны — 14, 42:45 — 4:2. Пик — 3 (Рословик, Нюквист), 51:11 — 4:3. Типпетт — 10 (п.в.), 58:41 — 5:3.

Вратари: Харт — Тарасов (58:01 — 58:41).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 39 (13+13+13) — 33 (8+12+13).

Наши: Проворов (19.17/3/0) — Гавриков (21.27/1/-2), Марченко (16.26/3/+1).

21 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19432 зрителя.

Даниил Тарасов (Коламбус)
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Филадельфия Флайерз
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