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Сегодня, 00:15

«Филадельфия» — «Колорадо»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Филадельфия» встретится с «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Филадельфия Флайерз» примет «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 19 ноября. Игра пройдет на арене «Уэлс Фарго Центр» в Филадельфии, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Филадельфия» — «Колорадо» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Филадельфия» и «Колорадо» провели по 18 игр и набрали по 18 очков. В предыдущих матчах «Филадельфия» победила «Баффало» (5:2), а «Колорадо» с тем же счетом уступил «Вашингтону» (2:5). Предыдущая встреча команд, проходившая в январе 2024-го, завершилась победой «Колорадо» со счетом 7:4.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Филадельфия Флайерз

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