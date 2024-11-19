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Сегодня, 05:55

«Филадельфия» уступила «Колорадо» и прервала серию из трех побед подряд

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступила «Колорадо» со счетом 2:3.

В составе «Флайерз» отличились Оуэн Типпетт и Тайсон Ферстер, у гостей шайбы забросили Кайл Макар, оформивший дубль, и Кейси Миттельштадт.

«Филадельфия» прервала серию из трех побед и с 18 очками расположилась на 10-м месте в Восточной конференции. «Колорадо» с 20 очками — на восьмой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Колорадо» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Макар — 7 (Маккиннон, Тэйвз), 28:30 — 0:1. Макар — 8 (бол., Миттельштадт, Рантанен), 35:08 — 0:2. Миттельштадт — 7 (Рантанен, Друэн), 48:34 — 0:3. Типпетт — 4 (Конекны, Санхейм), 51:48 — 1:3. Форстер — 4 (Бринк, Гранс), 53:32 — 2:3.

Вратари: Колосов (57:55) — Аннунен.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 26 (8+5+13) — 29 (10+9+10).

Наши: Замула (13.28/0/0), Мичков (19.47/3/0) — Коваленко (6.50/0/0), Ничушкин (16.22/2/0).

19 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18930 зрителей.

НХЛ
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ХК Филадельфия Флайерз

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