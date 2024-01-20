Пять очков Маккиннона принесли «Колорадо» победу над «Филадельфией»

«Колорадо» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго Центр».

У «Эвеланш» 5 (2+3) очков набрал Нэйтан Маккиннон. Также за команду хет-трик оформил Логан О'Коннор, а Микко Рантанен — дубль. Три голевые передачи отдал Росс Колтон.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 34 броска из 38.

За «Флайерз» отличились Джоэл Фараби, Трэвис Конекны, Тайсон Ферстер и Кэм Аткинсон.

«Колорадо» набрал 63 очка в 47 матчах и занимает третье место в таблице «Запада». «Филадельфия» прервала серию из пяти побед подряд и находится на четвертой строчке «Востока» с 56 баллами в 46 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Колорадо» — 4:7 (0:2, 2:3, 2:2)

Голы: О`Коннор — 9 (Колтон, Малински), 9:58 — 0:1. Рантанен — 25 (Маккиннон, Колтон), 18:36 — 0:2. Маккиннон — 25 (Вуд, Мэнсон), 20:43 — 0:3. Фараби — 16 (Фрост, Аткинсон), 21:49 — 1:3. О`Коннор — 10 (Вуд, Колтон), 28:14 — 1:4. Конекны — 22 (Типпетт, Пелинг), 32:23 — 2:4. Маккиннон — 26 (Мэнсон, Кивиранта), 37:05 — 2:5. Форстер — 6 (Фрост, Аткинсон), 45:26 — 3:5. Аткинсон — 12 (Ристолайнен, Кэйтс), 48:11 — 4:5. Рантанен — 26 (бол., Макар, Маккиннон), 52:23 — 4:6. О`Коннор — 11 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 59:39 — 4:7.

Вратари: Харт (Эрссон, 40:00, 57:28 — 59:39) — Георгиев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (12+11+15) — 24 (5+10+9).

Наши: Замула (14.48/2/0) — -.

20 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.