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НХЛ

Сегодня, 00:17

«Филадельфия» — «Колорадо»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У «Эвеланш» 5 (2+3) очков набрал Нэйтан Маккиннон. Также за команду хет-трик оформил Логан О'Коннор, а Микко Рантанен — дубль. Три голевые передачи отдал Росс Колтон. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 34 броска из 38.

За «Флайерз» отличились Джоэл Фараби, Трэвис Конекны, Тайсон Ферстер и Кэм Аткинсон.

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НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Филадельфия Флайерз
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