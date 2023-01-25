«Филадельфия» в овертайме проиграла «Лос-Анджелесу». Проворов набрал 2 очка

Проворов набрал 2 очка в проигранном матче «Филадельфии» против «Лос-Анджелеса»

«Филадельфия» на своем льду потерпела поражение от «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. «Кингз» одержали вторую победу подряд. «Флайерз» проиграли вторую встречу подряд.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов сделал две голевые передачи. Его признали третьей звездой встречи.

«Лос-Анджелес» располагается на 4-й строчке в Западной конференции — 60 очков. «Филадельфия» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 48 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: ван Римсдайк — 8 (Типпетт, Проворов), 5:50 — 1:0. Копитар — 13 (бол., Фиала, Даути), 9:21 — 1:1. Эллисон — 7 (Хэйс, Проворов), 10:27 — 2:1. Копитар — 14 (Кемпе, Байфилд), 11:40 — 2:2. Ристолайнен — 2 (ван Римсдайк, Фрост), 30:37 — 3:2. Фагемо — 2 (Лизотт), 38:36 — 3:3. Фиала — 17, 61:09 — 3:4.

Вратари: Харт — Копли.

Штраф: 24 — 8.

Броски: 31 (14+7+9+1) — 38 (14+11+10+3).

Наши: Проворов (25.16/0/+1) — -.

25 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.