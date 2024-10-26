«Филадельфия» обыграла «Миннесоту» в матче с 12 голами. Мичков забил, Капризов набрал 2 очка

«Филадельфия» дома победила «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5. Игра прошла на арене «Веллс Фарго Центр».

За «Флайерз» забили Шон Кутюрье, оформивший хет-трик, Ник Силер, Трэвис Конекны, Расмус Ристолайнен и Матвей Мичков.

Для 19- летнего россиянина это четвертый гол в сезоне, также он отдал голевую передачу. Кутюрье всего в этой встрече набрал 5 (3+2) очков, у Конекны тоже 5 (1+4) баллов.

У «Уайлд» шабы забросили Брок Фэйбер, Маркус Фолиньо (дубль), Юэль Эрикссон Эк, Джейкоб Миддлтон. Российский нападающий Кирилл Капризов набрал 2 (0+2) очка.

«Филадельфия» одержала первую победу в текущем сезоне НХЛ. Команда набрала 5 очков в 8 матчах и занимает 16-е место на «Востоке». «Миннесота» располагается третьей строчке «Запада» (12 очков в 8 играх).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Миннесота» — 7:5 (2:0, 1:3, 4:2)

Голы: Кутюрье — 1 (Ристолайнен, Конекны), 1:18 — 1:0. Силер — 1 (Конекны, Мичков), 3:51 — 2:0. Фэйбер — 1 (Капризов, Эрикссон Эк), 34:54 — 2:1. Фолиньо — 1 (Чисхольм), 35:27 — 2:2. Мичков — 4 (Кутюрье, Типпетт), 38:16 — 3:2. Эрикссон Эк — 4 (бол., Капризов, Болди), 39:56 — 3:3. Фолиньо — 2 (Богосян, Бродин), 42:18 — 3:4. Конекны — 4 (бол., Фрост, Типпетт), 44:55 — 4:4. Кутюрье — 2 (Конекны, Силер), 48:26 — 5:4. Миддлтон — 2 (Капризов, Зуккарелло), 53:28 — 5:5. Ристолайнен — 1 (Кутюрье, Конекны), 57:36 — 6:5. Кутюрье — 3 (п.в., Кэйтс, Санхейм), 59:00 — 7:5.

Вратари: Эрссон — Густавссон (58:06 — 59:00, 59:11).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 23 (3+3+17) — 26 (7+14+5).

Наши: Замула (14.12/0/0), Мичков (17.42/1/+4) — Капризов (24.36/3/0), Тренин (12.10/0/+2), Хуснутдинов (8.25/0/-2).

26 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18283 зрителя.