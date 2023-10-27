«Филадельфия» победила «Миннесоту»

«Филадельфия» выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова — «-3». За 22 минуты 48 секунд на льду он отметился тремя бросками по воротам соперника.

«Миннесота» с 7 очками занимает 8-е место в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 9 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Миннесота» — 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)

Голы: Конекны — 6 (Силер), 13:57 — 1:0. Кутюрье — 2 (бол., Аткинсон, Санхейм), 27:28 — 2:0. Бринк — 1 (бол., Кутюрье, Аткинсон), 29:52 — 3:0. Мермис — 2 (Марун, Меррилл), 43:05 — 3:1. Фолиньо — 2 (Юханссон, Росси), 44:30 — 3:2. Типпетт — 1 (Аткинсон), 46:34 — 4:2. Бринк — 2 (Фараби, Санхейм), 51:02 — 5:2. Санхейм — 1 (Форстер, Конекны), 54:46 — 6:2.

Вратари: Харт — Густавссон (9:26 — 9:31).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 35 (12+13+10) — 28 (4+9+15).

Наши: Замула (18.21/1/-1) — Капризов (22.48/3/-3).

27 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17 144 зрителя.