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«Филадельфия» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Филадельфия» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ 26 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Российский форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов
Кирилл Капризов.
Фото Global Look Press
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«Филадельфия» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 26 октября. Матч пройдет на льду «Уэллс Фарго Центра» в Филадельфии и начнется в 20.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Следить за играми североамериканского хоккея можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Филадельфия» — «Миннесота» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Филадельфия» набрала 3 очка в 7 матчах, уступив в последнем матче «Вашингтону» (3:6). «Миннесота» провела 7 матчей и набрала 12 очков, в предыдущей встрече ее соперником была «Тампа» (4:2).

ХК Миннесота Уайлд
ХК Филадельфия Флайерз

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