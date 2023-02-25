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Сегодня, 05:34

«Монреаль» переиграл «Филадельфию». Проворов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
25 февраля. «Филадельфия» — «Монреаль» — 2:5.
Фото USA Today Sports
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«Филадельфия» на своем льду проиграла «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Канадиенс» одержали вторую победу подряд.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился одной заброшенной шайбой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Монреаль» — 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Голы: Савар — 3 (Хоффман, Юленен), 17:50 — 0:1. Тирни — 3 (Пеццетта, Ковачевич), 19:55 — 0:2. Сузуки — 19 (бол., Мэтисон, Хоффман), 27:12 — 0:3. Типпетт — 17 (Фрост), 40:09 — 1:3. Юленен — 1 (Бэррон, Друэн), 46:26 — 1:4. Андерсон — 16 (Арве-Пинар), 52:12 — 1:5. Проворов — 4 (Деанджело, Фрост), 58:32 — 2:5.

Вратари: Харт — Аллен.

Штраф: 19 — 5.

Броски: 26 (6+10+10) — 31 (14+6+11).

Наши: Проворов (21.59/2/-1) — Дадонов (17.56/2/-1).

25 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19661 зритель.

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Филадельфия Флайерз
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