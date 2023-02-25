«Монреаль» переиграл «Филадельфию». Проворов забросил одну шайбу

Сегодня, 05:34
«Филадельфия» на своем льду проиграла «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Канадиенс» одержали вторую победу подряд.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился одной заброшенной шайбой.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Монреаль» — 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
Голы: Савар — 3 (Хоффман, Юленен), 17:50 — 0:1. Тирни — 3 (Пеццетта, Ковачевич), 19:55 — 0:2. Сузуки — 19 (бол., Мэтисон, Хоффман), 27:12 — 0:3. Типпетт — 17 (Фрост), 40:09 — 1:3. Юленен — 1 (Бэррон, Друэн), 46:26 — 1:4. Андерсон — 16 (Арве-Пинар), 52:12 — 1:5. Проворов — 4 (Деанджело, Фрост), 58:32 — 2:5.
Вратари: Харт — Аллен.
Штраф: 19 — 5.
Броски: 26 (6+10+10) — 31 (14+6+11).
Наши: Проворов (21.59/2/-1) — Дадонов (17.56/2/-1).
25 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19661 зритель.