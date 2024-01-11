«Филадельфия» по буллитам обыграла «Монреаль»

«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Победный буллит на счету Шона Кутюрье.

Российский защитник «Флайерз» Егор Замула не отметился результативными действиями.

«Филадельфия» набрала 48 очков и поднялась на 6-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 13-й строчке — 40 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Монахэн — 11 (Бэррон, Гуле), 1:29 — 0:1. Савар — 4 (Пеццетта, Слафковски), 11:28 — 0:2. Типпетт — 14 (Конекны, Кутюрье), 15:41 — 1:2. Фрост — 7 (бол., Драйсдейл, Форстер), 28:30 — 2:2.

Победный буллит: Кутюрье.

Вратари: Эрссон — Примо.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 39 (10+7+15+7) — 19 (2+6+10+1).

Наши: Замула (13.43/0/-1) — -.

11 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.