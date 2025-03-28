Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

28 марта, 04:53

«Филадельфия» обыграла «Монреаль», Мичков набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Канадиенс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков забил два гола и сделал голевую передачу. Теперь у 20-летнего россиянина 54 (22+32) очка в 72 играх этого сезона.

Это была первая игра «Филадельфии» после увольнения Джона Тортореллы с поста главного тренера.

«Филадельфия» набрала 67 очков в 74 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 8-й строчке — 75 очков в 71 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Монреаль» — 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)

Голы: Мичков — 21 (Конекны, Кутюрье), 1:55 — 1:0. Ньюхук — 14 (Савар, Хатсон), 7:55 — 1:1. Делорье — 1 (Люксель, Аболс), 10:13 — 2:1. Кутюрье — 13 (Мичков, Пеллетье), 11:15 — 3:1. Кофилд — 34 (Штрабл, Хатсон), 42:15 — 3:2. Форстер — 17 (Силер, Бринк), 50:09 — 4:2. Кутюрье — 14 (бол.), 51:43 — 5:2. Дворак — 10 (Андерсон, Галлахер), 53:34 — 5:3. Мичков — 22, 53:52 — 6:3. Лайне — 18 (Сузуки), 56:47 — 6:4.

Вратари: Эрссон — Добеш.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (11+5+14) — 30 (10+8+12).

Наши: Замула (18.20/0/+1), Мичков (20.29/6/+3) — -.

28 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19 284 зрителя.

9
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров против других звезд лиги
Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic
Рекорд Овечкина и «Арт Росс» Кучерова, контракт Шестеркина и гол Сорокина: российские итоги сезона НХЛ
Основная информация о UFC on ESPN 66: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию
«Он должен быть MVP». Кучеров снова забрал «Арт Росс», но получит ли «Харт»?
Кучеров забил 37 голов и набрал 121 очко: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25
Овечкин забил 44 гола и набрал 73 очка: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя