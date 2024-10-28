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Сегодня, 04:43

«Филадельфия» уступила «Монреалю», Колосов пропустил 4 шайбы в дебютном матче в НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Филадельфия» дома проиграла «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

У хозяев дважды забил Трэвис Санхейм, еще один гол на счету Трэвиса Конекны. У гостей отличились Ник Сузуки, Брендан Галлахер, Коул Кофилд и Джейк Эванс.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не отличился результативными действиями. Игра против «Монреаля» стала дебютной в НХЛ для белорусского голкипера «Флайерз» Алексея Колосова — он отразил 20 из 24 бросков соперника.

Колосов — первый белорусский вратарь в истории лиги.

«Монреаль» занимает девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 9 очками в 9 матчах. «Филадельфия» идет на последней, 16-й строчке с 5 очками в 9 играх.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Филадельфия Флайерз

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