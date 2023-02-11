«Нэшвилл» в овертайме победил «Филадельфию»

«Нэшвилл» в овертайме победил «Филадельфию» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Автором победной шайбы стал нападающий «Хищников» Мэтт Дюшен.

Российский защитник «Летчиков» Иван Проворов провел на льду более 23 минут и заработал показатель полезности «минус» 1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нэшвилл» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Нидеррайтер — 14 (Дюшен, Гласс), 21:43 — 0:1. Хэйс — 17 (Фараби, П. Браун), 30:40 — 1:1. Дюшен — 16 (Джохансен, Йоси), 60:34 — 1:2.

Вратари: Харт — Сарос.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 24 (7+10+7+0) — 25 (5+9+10+1).

Наши: Проворов (23.27/1/-1) — Тренин (15.30/2/0).

11 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.