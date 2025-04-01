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1 апреля, 04:33

«Филадельфия» победила «Нэшвилл», Мичков сделал две результативные передачи

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Нэшвилл» со счетом 2:1.

У «Флайерз» отличились Райан Пелинг и Джейми Драйсдейл, Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами, вратарь Иван Федотов отразил 28 бросков из 29. В составе «Предаторз» гол забил Закари Л'Еро.

В текущем сезоне Мичков провел 74 матча, в которых набрал 58 (24+34) очков.

После этого матча «Филадельфия» с 71 очком занимает 14-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 62 очками — на 14-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нэшвилл» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Пелинг — 10 (Конекны, Мичков), 28:50 — 1:0. Л`Еро — 5 (Маккэррон, Шей), 33:14 — 1:1. Драйсдейл — 7 (Мичков, Конекны), 33:48 — 2:1.

Вратари: Федотов — Аннунен (58:22).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 18 (8+5+5) — 29 (7+16+6).

Наши: Замула (17.46/0/+1), Мичков (17.01/2/+1) — Свечков (15.02/1/-2).

1 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Филадельфия Флайерз
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