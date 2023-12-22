«Нэшвилл» на выезде обыграл «Филадельфию», Тренин получил 15 минут штрафа

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 4:2.

В составе «Предаторз» дубль оформил Филлип Томазино, еще по голу забили Коул Смит и Густав Нюквист, Яков Тренин получил 5+10 минут штрафа за толчок на борт. У «Флайерз» отличились Морган Фрост и Шон Кутюрье.

После этого матча «Нэшвилл» с 38 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 39 очками — на третьей строчке «Востока».

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«Филадельфия» — «Нэшвилл» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Фрост — 4 (Бринк, Типпетт), 1:31 — 1:0. Смит — 5 (мен., Сиссонс), 21:05 — 1:1. Кутюрье — 8 (бол.), 24:45 — 2:1. Томасино — 3 (Новак, Форсберг), 25:24 — 2:2. Томасино — 4 (Сиссонс), 55:59 — 2:3. Нюквист — 5 (п.в., Форсберг), 59:59 — 2:4.

Вратари: Эрссон — Сарос.

Штраф: 10 — 21.

Броски: 31 (13+13+5) — 31 (9+9+13).

Наши: — - Тренин (6.04/0/-1).

22 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19 313 зрителей.