«Филадельфия» обыграла «Нэшвилл», Мичков набрал 2 очка

31 октября, 04:43
«Филадельфия» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился двумя голевыми передачами. Тревор Зеграс оформил дубль, а также по голу забили Джейми Драйсдейл и Трэвис Конекны. Единственная шайба «Предаторз» на счету Мэттью Вуда.
«Филадельфия» с 13 очками в 10 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 10 очков в 12 играх.
Andrew_BD
Мичков прочитал перед игрой СЭ и ужаснулся…)
31.10.2025