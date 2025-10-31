Видео
31 октября, 04:43

«Филадельфия» обыграла «Нэшвилл», Мичков набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Филадельфия» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился двумя голевыми передачами. Тревор Зеграс оформил дубль, а также по голу забили Джейми Драйсдейл и Трэвис Конекны. Единственная шайба «Предаторз» на счету Мэттью Вуда.

«Филадельфия» с 13 очками в 10 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 10 очков в 12 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 02:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Нэшвилл
1

  • Andrew_BD

    Мичков прочитал перед игрой СЭ и ужаснулся…)

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
