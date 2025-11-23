Видео
Сегодня, 05:48

«Филадельфия» победила «Нью-Джерси», Мичков забросил шайбу

Павел Лопатко

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

За «Филадельфию» забили Ноа Кэйтс, Тайсон Форстер (дважды), Бобби Бринк, Тревор Зеграс и российский нападающий Матвей Мичков. В сезоне-2025/26 у Мичкова 10 (5+5) очков в 20 матчах.

У гостей отличились Тимо Майер и Нико Хишир (дважды).

«Нью-Джерси» потерпел третье поражение подряд. Он занимает 2-е место в Восточной конференции (27 очков после 21 игры). «Филадельфия» (25 очков после 20 матчей) идет на 8-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Нью-Джерси
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Филадельфия Флайерз
