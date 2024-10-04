«Филадельфия» победила «Нью-Джерси», Федотов сделал 8 сэйвов

«Филадельфия» выиграла у «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ — 5:4.

Российский голкипер «Флайерз» Иван Федотов сыграл половину матча и отразил 7 из 8 бросков по своим воротам.

Российский защитник «Дэвилз» Данил Мисюль отметился голевой передачей. Форвард Кевин Лабанк оформил хет-трик, когда в воротах «Флайерз» играл уже белоруский вратарь Алексей Колосов.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября матчем «Баффало» — «Нью-Джерси», который пройдет в Праге. Начало игры — 20:00 по московскому врмени.