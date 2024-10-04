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Сегодня, 05:06

«Филадельфия» победила «Нью-Джерси», Федотов сделал 8 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» выиграла у «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ — 5:4.

Российский голкипер «Флайерз» Иван Федотов сыграл половину матча и отразил 7 из 8 бросков по своим воротам.

Российский защитник «Дэвилз» Данил Мисюль отметился голевой передачей. Форвард Кевин Лабанк оформил хет-трик, когда в воротах «Флайерз» играл уже белоруский вратарь Алексей Колосов.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября матчем «Баффало» — «Нью-Джерси», который пройдет в Праге. Начало игры — 20:00 по московскому врмени.

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Филадельфия Флайерз

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