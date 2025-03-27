«Филадельфия» объявила об отставке Тортореллы

«Филадельфия» отправила в отставку главного тренера Джона Тортореллу, сообщает пресс-служба клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Брэд Шоу, который занимал должность ассистента.

«Сегодня я принял трудное решение об отставке Джона с поста главного тренера. Он играл важную роль в перестройке клуба — задал стандарты игры и установил, что значит быть игроком «Флайерз». Поскольку мы переходим к следующей главе этой перестройки, я чувствовал, что это лучший путь для нашей команды. Я хотел бы поблагодарить Джона за его неустанную работу и преданность», — сказал генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер.

66-летний Торторелла возглавлял «Флайерз» с июня 2022 года. В этом сезоне клуб набрал 65 очков и занимает 15-е место в таблице Восточной конференции.