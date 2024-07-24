«Филадельфия» официально презентовала Мичкова

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков официально представлен игроком «Флайерз».

19-летний россиянин посетил арену клуба, а также пообщался с журналистами. Днем ранее Мичкова в аэропорту Филадельфии встретили генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер и президент по хоккейным операциям Кит Джонс.

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с 19-летним Мичковым. Форвард был выбран клубом под общим 7-м номером на драфте 2023 года.

С 2020 года Мичков выступал в системе СКА в КХЛ, а в сезоне-2023/24 играл на правах аренды за «Сочи». В регулярном чемпионате он провел 47 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.