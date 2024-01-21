Гол Тарасенко принес «Оттаве» победу над «Филадельфией», Замула сделал дубль

«Оттава» на выезде обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Победную шайбу у гостей забросил российский форвард Владимир Тарасенко. Также у «Сенаторз» дважды отличился Тим Штюцле, по одному голу у Зака Макьюэна и Клода Жиру.

Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула сделал дубль и отдал голевую передачу на Джоэла Фараби.

«Филадельфия» потерпела второе поражение подряд, команда занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 56 очками в 47 матчах.

«Оттава» идет на последней, 16-й строчке с 35 очками в 42 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Оттава» — 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)

Голы: Замула — 4 (бол., Фараби, Йорк), 11:57 — 1:0. Замула — 5 (Фараби, Аткинсон), 16:40 — 2:0. Макьюэн — 2, 24:04 — 2:1. Фараби — 17 (бол., Замула, Конекны), 30:50 — 3:1. Штюцле — 9 (Пинто, Шабо), 31:45 — 3:2. Жиру — 14 (Ткачак, Бернард-Доккер), 43:19 — 3:3. Тарасенко — 12 (Джозеф), 55:07 — 3:4. Штюцле — 10 (п.в., Чикран), 58:37 — 3:5.

Вратари: Эрссон (58:11 — 58:37, 58:51) — Сегорд.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (8+9+8) — 34 (8+12+14).

Наши: Замула (15.05/3/-2) — Зуб (26.21/1/0), Тарасенко (15.19/2/+2).

21 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18930 зрителей.