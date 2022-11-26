«Питтсбург» на выезде обыграл «Филадельфию». Малкин не набрал очков

«Питтсбург» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Пингвинз» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 17 минут и сделал 4 брочка по воротам соперника.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился одним удалением, пятью силовыми приемами и тремя бросками за 25 минут игрового времени. Он единственный защитник своей команды с показателем полезности в этой встрече — 0 (у остальных — отрицательный).

«Питтсбург» идет на 6-й строчке в Восточной конференции, а «Филадельфия» — на 14-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы: Арчибальд — 4 (Блюгерс), 11:37 — 0:1. Кросби — 11 (Петтерссон, Летанг), 19:29 — 0:2. Пелинг — 3 (Блюгерс, Питри), 22:59 — 0:3. Пелинг — 4 (Блюгерс, Арчибальд), 33:37 — 0:4. Хэйс — 6 (Делорье, Санхейм), 50:04 — 1:4.

Нереализованный буллит: Макьюэн (Ф), 47:17.

Вратари: Харт (Сандстрем, 33:37) — Джерри.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 30 (7+8+15) — 29 (15+9+5).

Наши: Проворов (25.08/3/0) — Малкин (17.14/4/0).

26 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19309 зрителей.