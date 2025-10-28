«Филадельфия» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 на 29 октября. Матч пройдет на льду «Уэллс Фарго Центра» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 1.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 октября, 01:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Питтсбург

Следить за ключевыми событиями игры «Филадельфия» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Филадельфия» — «Питтсбург» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Флайерз» набрали девять очков в восьми матчах и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Пингвинз» с 15 очками в 10 играх идут на второй строчке «Востока».