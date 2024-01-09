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НХЛ

Сегодня, 05:55

«Питтсбург» на выезде обыграл «Филадельфию», Малкин забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 4:1.

В составе «Пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин, еще по шайбе забросили Рикард Ракелль, Эрик Карлссон и Чед Реведел. У «Флайерз» единственный гол забил Оуэн Типпетт.

После этого матча «Питтсбург» с 44 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 46 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Ракелль — 5 (бол., Малкин, Гюнцель), 0:45 — 0:1. Карлссон — 7 (Харкинс, Картер), 7:37 — 0:2. Типпетт — 13 (бол., Замула, Фараби), 14:55 — 1:2. Руведел — 1 (Раст, Грэйвс), 28:07 — 1:3. Малкин — 15 (О`Коннор), 44:29 — 1:4.

Вратари: Харт — Неделькович.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 37 (13+13+11) — 39 (17+14+8).

Наши: Замула (19.11/1/-2) — Малкин (16.43/4/+2).

9 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18279 зрителей.

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Филадельфия Флайерз
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