29 октября, 04:07

«Филадельфия» победила «Питтсбург», Мичков и Малкин забили в серии буллитов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Филадельфия» выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У «Флайерз» забили Бобби Бринк и Трэвис Конекны, а у «Пингвинз» — Джастин Бразо и Сидни Кросби. Победный буллит на счету Бобби Бринка.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин сыграл 20 минут 22 секунды и отметился 3 бросками по воротам соперника. Также он реализовал свою попытку в серии буллитов, как и российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков.

«Филадельфия» набрала 11 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет вторым — 16 очков в 11 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 01:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Питтсбург
3

  • СЕРХИО76

    У Мичкова синдром 2 года? 1 шайба в 9 играх.

    29.10.2025

  • Werewolf

    Гордимся теперь, что забил человек, рядом с которым Женек постоял? И почему не должно забивать второе звено? Бразо все красиво сделал и на 100% сам. Сам прошел, сам бросил. Мне больше интересно другое, Сид случайнл так бросил или целенаправлено в бильярд играл. Как то подозрительно высоко из за ворот набрасывал

    29.10.2025

  • maxcds

    В Пенсильванском дерби - годится. Но почему опять забивает звено Малкина? Негоже для тройки бугаев, один из которых со времен Детройта так не играл, второй без году неделя в НХЛии, не был задрафтован, а третий вообще Русский, прости Господи. Оба трое, кстати, списанные.

    29.10.2025

