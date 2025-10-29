«Филадельфия» победила «Питтсбург», Мичков и Малкин забили в серии буллитов

«Филадельфия» выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У «Флайерз» забили Бобби Бринк и Трэвис Конекны, а у «Пингвинз» — Джастин Бразо и Сидни Кросби. Победный буллит на счету Бобби Бринка.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин сыграл 20 минут 22 секунды и отметился 3 бросками по воротам соперника. Также он реализовал свою попытку в серии буллитов, как и российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков.

«Филадельфия» набрала 11 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет вторым — 16 очков в 11 играх.