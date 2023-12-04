«Филадельфия» сыграет с «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 5 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Уэлс Фарго Сентер» в Филадельфии, штат Пенсильвания (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Филадельфия» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Флайерз» набрали 26 очков и занимают 9-е место в Восточной конференции. «Пингвинз» с 24 баллами располагаются на 11-й строчке Востока.

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