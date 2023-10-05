«Филадельфия»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Филадельфия Флайерз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Филадельфия Флайерз»

Город: Филадельфия, штат Пенсильвания (США)

Год основания: 1967

Главный тренер: Джон Торторелла

Домашняя арена (вместимость): Уэллс Фарго Центр (19 511)

Конференция: Восточная

Дивизион: Столичный

«Филадельфия»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Филадельфия» выступает в НХЛ с сезона 1967 / 1968. За это время клуб выиграл два Кубка Стэнли (1973 / 1974 и 1974 / 1975).

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Флайерз» с 75 очками заняли 7-е место в Столичном дивизионе и стали 14-ми в Восточной конференции.

«Филадельфия»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Филадельфия» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ выездной игрой против «Колумбуса» на «Нэшнуайд-арене» в Колумбусе. Начало — в 2.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Флайерз» встретятся с «Вашингтоном» в среду, 17 апреля (начало — 2.00 мск).

«Филадельфия»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 2.00. «Коламбус» — «Филадельфия»

14 октября. 20.00. «Оттава» — «Филадельфия»

18 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Ванкувер»

20 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Эдмонтон»

22 октября. 3.00. «Даллас» — «Филадельфия»

25 октября. 6.00. «Вегас» — «Филадельфия»

27 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Миннесота»

28 октября. 20.00. «Филадельфия» — «Анахайм»

31 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Каролина»

Календарь матчей «Филадельфии» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Филадельфии»

Джон Торторелла (65 лет) начал тренерскую карьеру в 1986 году. Под его руководством «Тампа-Бэй» выиграла Кубок Стэнли в 2004-м. Американский специалист дважды удостаивался приза лучшему тренеру года в НХЛ. В 2022 году возглавил «Филадельфию».

Российские хоккеисты «Филадельфии»

Егор Замула (защитник)

«Филадельфия»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».