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НХЛ

24 ноября, 23:40

36 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рейнджерс» на выезде победили «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За команду из Нью-Йорка забили Мика Зибанеджад, оформивший дубль, и Крис Крайдер. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин сделал 36 сэйвов. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин третий матч подряд не набрал очков.

У «Флайерз» отличился Шон Кутюрье. Защитник команды Егор Замула провел на льду 9 минут 59 секунд и не отметился реультативными действиями.

«Рейнджерс» набрали 29 очков в 18 матчах и занимают второе место в Восточной конференции. «Филадельфия» находится на девятой строчке (21 очко в 20 играх).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Зибанежад — 3 (Уилер, Крайдер), 0:45 — 0:1. Крайдер — 11, 1:53 — 0:2. Зибанежад — 4 (Уилер, Густафссон), 27:41 — 0:3. Кутюрье — 5 (Силер, Аткинсон), 37:39 — 1:3.

Вратари: Харт (57:01) — Шестеркин.

Штраф: 16 — 34.

Броски: 37 (12+11+14) — 19 (7+9+3).

Наши: Замула (9.59/1/0) — Панарин (18.34/1/0).

24 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Источник: Таблица НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
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