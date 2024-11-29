«Филадельфия» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ

«Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в пятницу, 29 ноября. Игра пройдет в «Уэллс Фарго Центре» в Филадельфии, стартовое вбрасывание состоится в 21.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Филадельфия» — «Рейнджерс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд проходила в предыдущем сезоне в апреле и завершилась победой «Флайерз» со счетом 4:1.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Филадельфия» набрала 23 очка в 23 играх. «Рейнджерс» провели 21 игру и набрали 25 очков. 28 ноября «Филадельфия» победила «Нэшвилл» (3:2ОТ), а «Рейнджерс» уступили «Каролине» (3:4).