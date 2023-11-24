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Сегодня, 19:30

«Филадельфия» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Трансляция игры НХЛ «Филадельфия» — «Рейнджерс» 24 ноября во Вконтакте начнется в 21.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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«Филадельфия» на своем льду 24 ноября сыграет против «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет на территории спортивного сооружения «Уэлс Фарго Сентер». Начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния НХЛ можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Смотреть видеотрансляцию матча «Филадельфия» — «Рейнджерс» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Флайерз» с 21 баллом занимают четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ. Клуб из Нью-Йорка располагается на первой строчке в дивизионе.

За «Рейнджерс» выступает российский форвард Артемий Панарин. В текущем сезоне 32-летний хоккеист набрал 26 (10+16) очков за 17 матчей.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
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