Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:55

«Филадельфия» по буллитам победила «Сан-Хосе», Мичков набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Сан-Хосе» в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Матвей Мичков, который также реализовал буллит, по голу забили Эрик Джонсон и Тревор Конекны, который забил победный буллит, защитник Егор Замула отметился результативной передачей. У «Шаркс» шайбы забросили Джек Томпсон, Микаэль Гранлунд и Барклай Гудроу.

После этого матча «Филадельфия» с 14 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 13 очками — на 15-й строчке «Запада».

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Филадельфия Флайерз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Арбитра АПЛ Кута отстранили из-за видео с оскорблениями «Ливерпуля» и Клоппа
Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области
Тренер из Косово ударил восьмилетнюю дочь после поражения на чемпионате Европы
Следователи раскрыли серию похищений девушек в центре Москвы
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пригрозил России ультиматумом
Сегодня
Вчера
Неделя