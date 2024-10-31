«Филадельфия» и «Сент-Луис» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Филадельфия Флайерз» и «Сент-Луис Блюз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 1 ноября. Игра пройдет в Филадельфии, стартовое вбрасывание в «Уэлс Фарго Центре» состоится в 2.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Филадельфия» — «Сент-Луис» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Обе команды провели 10 игр в этом регулярном чемпионате НХЛ. «Филадельфия» набрала 7 очков, «Сент-Луис» — 10. В среду, 30 октября, «Филадельфия» победила «Бостон» (2:0), а «Сент-Луис» проиграл «Оттаве» (1:8).

Предыдущая встреча команд, проходившая в марте, завершилась победой «Сент-Луиса» (2:1Б).