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12 февраля, 23:27

«Филадельфия» проиграла «Сиэтлу», Проворов сделал голевую передачу

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сиэтл» победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

Дубль в составе «Кракен» оформил нападающий Джейден Шворц, 2 (1+1) набрал форварда Джордан Эберле.

В составе «Летчиков» 2 (1+1) в свой актив записал вингер Оуэн Типпетт. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

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НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Сиэтл» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Голы:Типпетт — 15 (бол., Ристолайнен, Лотон), 2:11 — 1:0. Эберле — 11 (Маккэн), 12:53 — 1:1. Толванен — 11 (Бьоркстранд), 17:01 — 1:2. ван Римсдайк — 9 (Типпетт, Фрост), 23:33 — 2:2. Шварц — 11 (Эберле, Веннберг), 38:59 — 2:3. Шварц — 12 (Веннберг, Борген), 41:03 — 2:4. П. Браун — 2 (мен., Проворов), 56:40 — 3:4.

Вратари: Сандстрем (58:24) — Грубауэр.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 19 (4+6+9) — 21 (11+7+3).

Наши: Проворов (21.26/0/0) — -.

12 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18129 зрителей.

ХК Сиэтл Кракен
ХК Филадельфия Флайерз
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