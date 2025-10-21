«Филадельфия» победила «Сиэтл», у Замулы и Мичкова голевые передачи

21 октября, 04:44
«Филадельфия» победила «Сиэтл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
За «Флайерз» забили Оуэн Типпетт (дважды), Тайсон Форстер, Трэвис Конекны и Джексон Кейтс. Россияне Егор Замула и Матвей Мичков сделали по результативной передаче.
В первом периоде российского форварда «Филадельфии» Никиту Гребенкина наказали как зачинщика драки 17 минутами штрафного времени.
Джордан Эберле и Яни Нюман забили за «Сиэтл».
«Филадельфия» одержала вторую победу подряд, занимает восьмое место в Восточной конференции (шесть матчей, семь очков). «Сиэтл» идет на шестом месте в Западной конференции (шесть матчей, восемь очков).
Стоило Лётчикам более менее норм вратаря взять и пошло дело. Владар ведь такой же здоровый, как и Федотов, но не пропускает ведь, 3 выхода 1/1 взял, 3 победы у чеха. Чем-то Чекманека напоминает.
Когда Мичок начнет забивать?
И вот это называется авторским материалом? Филадельфию с победой!
