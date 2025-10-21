«Филадельфия» победила «Сиэтл», у Замулы и Мичкова голевые передачи

«Филадельфия» победила «Сиэтл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. За «Флайерз» забили Оуэн Типпетт (дважды), Тайсон Форстер, Трэвис Конекны и Джексон Кейтс. Россияне Егор Замула и Матвей Мичков сделали по результативной передаче. В первом периоде российского форварда «Филадельфии» Никиту Гребенкина наказали как зачинщика драки 17 минутами штрафного времени. Джордан Эберле и Яни Нюман забили за «Сиэтл». «Филадельфия» одержала вторую победу подряд, занимает восьмое место в Восточной конференции (шесть матчей, семь очков). «Сиэтл» идет на шестом месте в Западной конференции (шесть матчей, восемь очков). НХЛ. Регулярный чемпионат

21 октября, 02:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Сиэтл

Alexander Fedorov Стоило Лётчикам более менее норм вратаря взять и пошло дело. Владар ведь такой же здоровый, как и Федотов, но не пропускает ведь, 3 выхода 1/1 взял, 3 победы у чеха. Чем-то Чекманека напоминает. 21.10.2025

Андрей Андрей Когда Мичок начнет забивать? 21.10.2025