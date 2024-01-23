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Сегодня, 20:00

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

«Филадельфия» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ 24 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото AFP
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«Филадельфия» сыграет с «Тампой-Бэй» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в среду, 24 января. Матч пройдет в крытом спортивном сооружении «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии, штат Пенсильвания (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Флайерз» набрали 56 очков и занимают 4-е место в Восточной конференции. «Лайтнинг» с 53 баллами располагается на 8-й строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз
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