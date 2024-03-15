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НХЛ

15 марта, 05:29

«Филадельфия» дома проиграла «Торонто». Самсонов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
15 марта. «Филадельфия» — «Торонто» — 2:6. Илья Самсонов в воротах.
Фото USA Today Sports
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«Филадельфия» на своем льду проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. «Мэйпл Лифс» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер гостей Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по воротам. Также он сделал одну голевую передачу. Защитник Илья Любушкин набрал 1 (0+1) очко.

«Торонто» набрала 84 очка и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 7-й строчке — 76 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Торонто» — 2:6 (0:3, 1:0, 1:3)

Голы: Бертуцци — 13 (Мэттьюс, Нюландер), 2:01 — 0:1. Хольмберг — 4 (Девар, Райлли), 9:57 — 0:2. Лильегрен — 3 (Бертуцци, Самсонов), 15:39 — 0:3. Типпетт — 24 (бол., Фрост, Конекны), 21:42 — 1:3. Мэттьюс — 55 (Хольмберг, Любушкин), 44:45 — 1:4. Нюландер — 35 (Доми, Кампф), 44:53 — 1:5. Найз — 12 (Маккейб, Лильегрен), 49:00 — 1:6. Форстер — 16 (мен., Санхейм, Кутюрье), 58:28 — 2:6.

Вратари: Эрссон (Сандстрем, 20:00) — Самсонов.

Штраф: 18 — 16.

Броски: 28 (12+9+7) — 27 (12+7+8).

Наши: Гурьянов (12.54/1/0), Замула (21.26/0/-1) — Любушкин (16.08/0/+2).

15 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19158 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
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ХК Филадельфия Флайерз
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