«Филадельфия» уступила «Торонто»

«Торонто» обыграл «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Торонто» забили Остон Мэттьюс, Джейк Маккейб, Николас Робертсон, Истон Коуэн и Калле Ярнкрок, у «Филадельфии» отличились Кристиан Дворак и Тайсон Форстер.

Российский нападающий «Флайерз» Никита Гребенкин сделал голевой пас, в сезоне-2025/26 у него 2 (0+2) очка в 7 матчах. У российского форварда хозяев Матвея Мичкова тоже результативная передача, в сезоне — 6 (1+5) очков в 11 играх.

«Филадельфия» прервала серию из трех побед подряд. Она занимает 10-е место в Восточной конференции (13 очков после 11 игр). «Торонто» идет 12-м (13 очков после 12 матчей).