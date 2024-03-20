«Филадельфия» победила «Торонто». Самсонов отразил 25 бросков

20 марта, 04:41
«Филадельфия» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.
«Филадельфия» набрала 78 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке — 85 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Торонто» — 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)
Голы: Типпетт — 25 (Йорк, Фрост), 0:19 — 1:0. Санхейм — 10 (Хэтэуэй), 20:56 — 2:0. Фрост — 12 (Аттард), 36:26 — 3:0. Нюландер — 37 (бол., Мэттьюс, Таварес), 41:11 — 3:1. Бертуцци — 14 (Райлли, Таварес), 50:16 — 3:2. Лотон — 10 (Типпетт), 53:00 — 4:2. Таварес — 22 (Бертуцци, Мэттьюс), 57:50 — 4:3.
Вратари: Эрссон — Самсонов (57:09 — 57:50, 58:01).
Штраф: 11 — 9.
Броски: 30 (8+15+7) — 30 (7+11+12).
Наши: Замула (18.58/1/+1) — -.
20 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.