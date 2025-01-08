«Филадельфия» потерпела поражение от «Торонто», Федотов сделал 14 сэйвов

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Мэйпл Ливз» одержали пятую победу подряд.

Российский голкипер «Флайерз» Иван Федотов отразил 14 из 17 бросков по своим воротам.

«Торонто» набрал 56 очков в 42 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 13-й строчке — 39 очков в 41 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Торонто» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Конекны — 19 (Кутюрье, Йорк), 8:19 — 1:0. Таварес — 20 (бол., Мэттьюс, Марнер), 21:19 — 1:1. Конекны — 20 (Кэйтс), 27:14 — 2:1. Мэттьюс — 13 (Марнер, Таварес), 27:55 — 2:2. Найз — 16 (Райлли, Майерс), 53:21 — 2:3.

Вратари: Федотов — Уолл.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 32 (10+9+13) — 17 (2+7+8).

Наши: Замула (15.29/0/+1), Мичков (14.27/8/0) — -.

8 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18058 зрителей.