«Филадельфия» уволила генерального менеджера Флетчера

«Филадельфия» уволила президента по хоккейным операциям и генерального менеджера Чака Флетчера.

Как сообщает пресс-служба клуба, Даниэль Бриэр, занимающий должность специального помощника генменеджера, был назначен временно исполняющим обязанности генерального менеджера.

Клуб заявил, что реструктурирует руководство отдела хоккейных операций, разделив роли президента и генерального менеджера

«Болельщики «Флайерс» заслуживают команду лучше, чем та, которую они видели на льду последние несколько сезонов, а также четкий план по возвращению команды в розыгрыш Кубка Стэнли. Мы знаем, что это будет многолетний процесс, и мы стремимся сделать все правильно, потому что мы хотим вывести эту франшизу на путь к победе в Кубке Стэнли», — сказал Дэйв Скотт, председатель компании Comcast Spectacor, которая владеет «Филадельфией».

Чак Флетчер работал в клубе с 2018 года. На данный момент «Филадельфия» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции.