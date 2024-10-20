«Филадельфия» проиграла «Ванкуверу» и потерпела четвертое поражение подряд

«Ванкувер» на выезде выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Флайерз» потерпели четвертое поражение подряд.

Заброшенными шайбами отметились Нильс Хегландер, Брок Босер и Кифер Шервуд.

«Ванкувер» с 6 очками занимает 10-е место в Западной конференции. «Филадельфия» — последняя в Восточной конференции (3 очка).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Ванкувер» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Хегландер — 2 (Петтерссон, Гарлэнд), 16:09 — 0:1. Босер — 3 (Майерс, Дебраск), 28:40 — 0:2. Шервуд — 1 (Блюгерс), 29:30 — 0:3.

Вратари: Эрссон — Ланкинен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (7+12+7) — 32 (15+13+4).

Наши: Замула (21.18/1/-1), Мичков (15.49/1/-1) — -.

20 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.