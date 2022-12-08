«Вашингтон» на выезде переиграл «Филадельфию». Овечкин оформил дубль

«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль. В концовке встречи он дважды забил в пустые ворота. Теперь у него 15 голов в этом сезоне.

На счету Евгения Кузнецова в этой встрече две голевые передачи.

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«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Хэйс — 9 (бол., Конекны, Деанджело), 15:46 — 1:0. Оши — 5 (бол., Строум, Кузнецов), 23:51 — 1:1. Строум — 6 (Карлсон, Густафссон), 49:19 — 1:2. Овечкин — 14 (п.в., Манта, Карлсон), 58:25 — 1:3. Овечкин — 15 (п.в., Кузнецов, Шири), 59:51 — 1:4.

Вратари: Харт (57:46 — 58:25, 58:37 — 58:51, 58:57 — 59:51) — Линдгрен.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 30 (7+8+15) — 27 (4+12+11).

Наши: Проворов (24.26/3/-2) — Алексеев (12.05/0/0), Кузнецов (21.49/4/+2), Овечкин (19.09/8/+2).

8 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 16 826 зрителей.