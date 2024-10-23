«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», у Мичкова результативный пас

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Филадельфию» со счетом 4:1.

В составе «Кэпиталз» отличились Ник Дауд, Эндрю Манджапане, Джон Карлссон и Джейкоб Чикран. У «Флайерз» гол на счету Трэвиса Санхейма, результативную передачу оформил Матвей Мичков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Голы: Дауд — 1 (мен., Фехервари), 3:49 — 0:1. Манджапане — 2 (мен., Макмайкл), 15:07 — 0:2. Санхейм — 1 (Йорк, Мичков), 40:34 — 1:2. Карлсон — 2 (Макмайкл, Строум), 41:38 — 1:3. Чикран — 2 (Духайм, Врана), 54:07 — 1:4.

Вратари: Эрссон — Линдгрен.

Штраф: 17 — 13.

Броски: 18 (10+3+5) — 29 (10+8+11).

Наши: Замула (19.52/1/-3), Мичков (19.56/0/0) — Овечкин (19.57/3/0).

23 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.