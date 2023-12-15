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Сегодня, 05:54

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» по буллитам, Овечкин не набрал очков

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас сделал две результативные передачи. Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил свою серию без заброшенных шайб до 11 матчей — это антирекорд хоккеиста, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустил встречу из-за болезни.

Автором победного броска в серии буллитов стал нападающий «Филадельфии» Бобби Бринк.

«Филадельфия» поднялась на шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 35 очками в 29 матчах. «Вашингтон» идет на девятой строчке с 32 очками в 26 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бринк — 5 (Стаал, Фрост), 22:14 — 1:0. Макмайкл — 6 (Протас, Манта), 23:00 — 1:1. Уилсон — 10 (бол., Строум, Оши), 35:29 — 1:2. Фараби — 11 (Пелинг), 45:25 — 2:2. Строум — 12 (Протас, Уилсон), 49:05 — 2:3. Типпетт — 10 (Фрост), 57:01 — 3:3.

Победный буллит: Бринк.

Вратари: Эрссон — Линдгрен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 32 (2+14+13+3) — 30 (7+11+8+4).

Наши: — - Овечкин (22.10/4/-1).

15 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18557 зрителей.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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