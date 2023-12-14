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Сегодня, 23:00

«Филадельфия» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео бесплатно)

Видеотрансляция матча НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» 15 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 15 декабря «Вашингтон» в гостях сыграет против «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023 / 2024. Встреча пройдет на территории спортивного сооружения «Уэлс Фарго Сентер». Встреча начнется в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события игры НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» будут доступны в текстовом формате в матч-центре «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Филадельфии» и «Вашингтона» в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте».

«Флайерз» с 33 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кэпиталз» с 31 очком находится на восьмой строчке на Востоке.

За «Вашингтон» играет российский нападающий Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний хоккеист провел 25 игр за команду и набрал 16 (5+11) очков. Форвард не может забить гол в НХЛ на протяжении 10 матчей подряд.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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